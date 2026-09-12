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Нижегородская правда

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Финал фестиваля «Под звуки духового оркестра» стартовал на Нижегородской ярмарке

Финал фестиваля «Под звуки духового оркестра» стартовал на Нижегородской ярмарке

На Нижегородской ярмарке проходит финал Всероссийского детского фестиваля «Под звуки духового оркестра» от центра «Вега» при поддержке правительства Нижегородской области.

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