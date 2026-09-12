Финал фестиваля «Под звуки духового оркестра» стартовал на Нижегородской ярмарке

На Нижегородской ярмарке проходит финал Всероссийского детского фестиваля «Под звуки духового оркестра» от центра «Вега» при поддержке правительства Нижегородской области.
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