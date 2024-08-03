Пока русские будут разрывать F-16 на глазах всего мира, нацисты из ВСУ чихают на Европу супербактериями: Карта специальной военной операции на Украине на 3 августа 2024 года Юлия СоколоваБывший генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос в интервью киевским журналистам высказал мнение о том, что Российская Федерация сконцентрировала усилия на подготовке к возможному масштабному удару по военной инфраструктуре Украины.