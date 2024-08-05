Депутата гордумы Ноябрьска Бондарчука сняли с выборов

Избирком отказался регистрировать на выборах в гордуму действующего депутата Александра Бондарчука. У него нашли недостатки в документах, а также подписи поддержавших его людей признали недействительными.
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