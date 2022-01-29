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Ксения Собчак на всю страну раскрыла имя новой возлюбленной Григория Лепса

Ксения Собчак на всю страну раскрыла имя новой возлюбленной Григория Лепса

Ксения Собчак рассекретила подробности личной жизни Григория Лепса. Журналистка заявила, что певец после развода с Анной Шаплыковой уже нашёл новую пассию.

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