Ксения Собчак на всю страну раскрыла имя новой возлюбленной Григория Лепса

Ксения Собчак рассекретила подробности личной жизни Григория Лепса. Журналистка заявила, что певец после развода с Анной Шаплыковой уже нашёл новую пассию.
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