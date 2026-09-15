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Происшествия

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Киберполицейские задержали курьера мошенников, обманувших жителя Саратовской области на 3,5 млн рублей

В середине августа в полицию обратился 62-летний житель города Балакова Саратовской области. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником Роскомнадзора и обвинил в пособничестве запрещенной организации.

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