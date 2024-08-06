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В России высказались о планах Киева совершить покушение на Путина

Киев готов к любым провокациям в сторону Москвы, хотя одновременно с этим заявляет о готовности к возобновлению переговоров, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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