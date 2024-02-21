Уайт рассказал о подарках Хабибу после победы на Макгрегором в 2018 году

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал на YouTube-канале Games With Names о последствиях победы российского бойца Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором в 2018 году.
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