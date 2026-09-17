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Рост цен на топливо в Польше превысил 50% за год

Рост цен на топливо в Польше превысил 50% за год

Рост розничных цен на автомобильное топливо в Польше на 50,6% в годовом выражении зафиксировал Евростат по итогам августа, сообщает 17 сентября Business Insider Polska.

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