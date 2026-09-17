Рост цен на топливо в Польше превысил 50% за год

Рост розничных цен на автомобильное топливо в Польше на 50,6% в годовом выражении зафиксировал Евростат по итогам августа, сообщает 17 сентября Business Insider Polska.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым