СЭ: Слишкович назначен главным тренером «Спартака» из-за правил РФС

В настоящий момент Владимир Слишкович является главным тренером московского «Спартака». 15 мая специалист перестал быть исполняющим обязанности, а на следующий день вступил в должность главного тренера команды.
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