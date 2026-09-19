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Царьград

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Минобороны России: ПВО уничтожили 344 украинских дрона за ночь

Минобороны России: ПВО уничтожили 344 украинских дрона за ночь

Минобороны России сообщило о ночной ликвидации 344 украинских беспилотников в различных регионах, от Ленинградской до Ростовской областей.

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