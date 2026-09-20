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ФедералПресс

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Явка по ДЭГ на выборах в Госдуму в Челябинской области уже превысила 80%

Явка по ДЭГ на выборах в Госдуму в Челябинской области уже превысила 80%

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября, ФедералПресс. Более 80% жителей Челябинской области, выбравших дистанционное электронное голосование, уже отдали свои голоса на выборах в Госдуму.

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