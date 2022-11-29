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«Нью-Джерси» выиграл 10 гостевых матчей подряд, до рекорда НХЛ – 2 победы. Клуб идет на 1-м месте в лиге

«Нью-Джерси» выиграл 10 гостевых матчей подряд и повторил рекорд клуба. «Девилс» взяли верх над «Рейнджерс» (5:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, дублем отметился белорусский форвард Егор Шарангович.

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