«Нью-Джерси» выиграл 10 гостевых матчей подряд, до рекорда НХЛ – 2 победы. Клуб идет на 1-м месте в лиге

«Нью-Джерси» выиграл 10 гостевых матчей подряд и повторил рекорд клуба. «Девилс» взяли верх над «Рейнджерс» (5:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, дублем отметился белорусский форвард Егор Шарангович.
Популярные статьи
- Министр внутренних дел Германии с повязкой One Love пришла на матч с Японией. Она сидит рядом с Инфантино
- Сибскана о Германии: «Вместо футбола решили чьи-то права позащищать. Кайф, что японцы им заткнули ##########»
- «Верим в ваш успех, братья!» Сборная России пожелала Сербии удачи перед стартом на ЧМ-2022
Свежие комментарии