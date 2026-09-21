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ЛДПР получила один мандат по округам на выборах в пермское заксобрание, но это было запланировано. Инфографика

Депутатом по округу №11 по итогам выборов в заксобрание стал бывший директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

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