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Украинский депутат Чернев попросил Taurus для ударов по Крымскому мосту

Украинский депутат Чернев попросил Taurus для ударов по Крымскому мосту

На фоне утечки в бундесвере по поводу поставок Украине дальнобойных ракет депутат Верховной рады Егор Чернев призвал Германию передать ВСУ системы Taurus для нанесения ударов по Крыму и по Крымскому мосту.

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