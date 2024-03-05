Украинский депутат Чернев попросил Taurus для ударов по Крымскому мосту

На фоне утечки в бундесвере по поводу поставок Украине дальнобойных ракет депутат Верховной рады Егор Чернев призвал Германию передать ВСУ системы Taurus для нанесения ударов по Крыму и по Крымскому мосту.
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