Канадский доллар подскочил на отставке Трюдо

Канадский доллар вырос до почти трехнедельного максимума по отношению к американскому доллар, инвесторы взвешивали сообщения о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уйдет в отставку и возможность экономики Канады избежать широкомасштабных тарифов США .
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