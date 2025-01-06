Канадский доллар подскочил на отставке Трюдо

Канадский доллар вырос до почти трехнедельного максимума по отношению к американскому доллар, инвесторы взвешивали сообщения о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уйдет в отставку и возможность экономики Канады избежать широкомасштабных тарифов США .