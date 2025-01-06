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Блог частного инвестора

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Канадский доллар подскочил на отставке Трюдо

Канадский доллар подскочил на отставке Трюдо

Канадский доллар вырос до почти трехнедельного максимума по отношению к американскому доллар, инвесторы взвешивали сообщения о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уйдет в отставку и возможность экономики Канады избежать широкомасштабных тарифов США .

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