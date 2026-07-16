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Контрафронт

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Бахрейн: Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что около раннего утра по местному...

Бахрейн: Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что около раннего утра по местному времени во время атак беспилотников они атаковали системы связи и радиолокационные системы вооруженных сил США (США), а также насосную станцию ​​топливных баков на авиабазе Иса в южной провинции.

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