Бахрейн: Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что около раннего утра по местному времени во время атак беспилотников они атаковали системы связи и радиолокационные системы вооруженных сил США (США), а также насосную станцию топливных баков на авиабазе Иса в южной провинции.
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