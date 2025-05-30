Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя — на финишной прямой Он разгрузит крымскую столицу от пробок и сократит время в пути из Восточного Крыма на Южный берег примерно на полтора часа.
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