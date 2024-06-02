Можно ли избежать прямой войны России со странами-членами блока НАТО

Также невозможно не замечать процесс перевода европейской промышленности на военные рельсы, подготовку транспортной инфраструктуры для оперативной переброски войск и техники из Западной Европы в Восточную, а также формирование крупной натовской группировки неподалеку от российской Калининградской области и союзной Белоруссии.
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