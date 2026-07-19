В Польше прошел гей-парад против президента за однополые браки

Гей-парад против вето, который наложил президент Польши Кароль Навроцкий на законопроект о легализации «партнерских союзов» провели представителе ЛГБТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 18 июля, сообщает RMF FM.
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