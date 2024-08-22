Замглавы «Победы» Таубер заявила о намерении оспорить запрет на участие в выборах

Молдавский оппозиционный блок «Победа» оспорит решение о запрете на участие в выборах в стране. Апелляционная палата Кишинева 22 августа отклонила жалобу блока на запрет Центризбиркома (ЦИК) участвовать в выборах и референдуме по евроинтеграции.
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