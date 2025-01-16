Неучастие Болсонару в инаугурации Трампа чревато проблемами для Бразилии

Торговые отношения между США и Бразилией, оцениваемые в 78,2 миллиарда долларов, висят на волоске и зависят от того, какое решение примет Верховный суд Бразилии о поездке бывшего президента Жаира Болсонару для участия в инаугурации Дональда Трампа.
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