Тарасенко восстановился от травмы и сыграет в первом матче плей-офф НХЛ

Форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко восстановился от травмы и примет участие в первом матче 1/4 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Колорадо Эвеланш", сообщается на официальной странице клуба в Twitter.