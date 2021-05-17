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Тарасенко восстановился от травмы и сыграет в первом матче плей-офф НХЛ

Тарасенко восстановился от травмы и сыграет в первом матче плей-офф НХЛ

Форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко восстановился от травмы и примет участие в первом матче 1/4 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Колорадо Эвеланш", сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

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