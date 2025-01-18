Нешуточная война разгорелась между жителями улицы Киквидзе. Яблоком раздора стало целое "кладбище" металлолома у домовладения.
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Нешуточная война разгорелась между жителями улицы Киквидзе. Яблоком раздора стало целое "кладбище" металлолома у домовладения.