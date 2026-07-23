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Новейшую функцию Samsung Galaxy Z Fold8 — My FanCam — показали на наглядном примере

Новейшую функцию Samsung Galaxy Z Fold8 — My FanCam — показали на наглядном примере

Galaxy AI научился следить за выбранным объектом в кадре и создавать готовые ролики без ручного монтажаSamsung представила новую функцию My FanCam Galaxy AI для складного смартфона Galaxy Z Fold8, которая может значительно упростить обработку видео.

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