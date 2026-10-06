Стали известны детали уголовного дела известного бизнесмена из Алтайского края

Новые подробности появились в деле известного в Алтайском крае предпринимателя Игоря Переверзева. Как сообщает "Банкфакс", его подельником, по версии следствия, является бизнес-партнер Василий Бочкарев, а коррупционный эпизод связан с лицензией золотодобытчика на пользование недрами.
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