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Стали известны детали уголовного дела известного бизнесмена из Алтайского края

Стали известны детали уголовного дела известного бизнесмена из Алтайского края

Новые подробности появились в деле известного в Алтайском крае предпринимателя Игоря Переверзева. Как сообщает "Банкфакс", его подельником, по версии следствия, является бизнес-партнер Василий Бочкарев, а коррупционный эпизод связан с лицензией золотодобытчика на пользование недрами.

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