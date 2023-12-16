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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Северстали» Грудинин: «В красивой игре без результата нет ничего хорошего. Если тактика автобусов приносит клубу победы, значит он движется в верном направлении»

20-летний защитник перешел в «Северсталь» из ЦСКА по ходу сезона. – Насколько важно, чтобы игра команды была визуально красивой? Ведь можно поставить автобус и стабильно побеждать с минимальным счетом.

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