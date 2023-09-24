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Кросби считает, что Макдэвид может набрать 170 очков за сезон: «Он снова и снова выходит на новый уровень. Никогда бы против него не ставил»

В прошлом регулярном чемпионате капитан «Эдмонтона» первым в XXI веке достиг отметки 150 очков. Всего он набрал 153 (64+89) балла в 82 играх.

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