Врач Попов заявил, что белый хлеб, торты и газировка повышают риск инсульта

Инсульт – это опасное состояние, которое может привести к инвалидности или даже смерти. И хотя многие факторы риска, такие как наследственность и возраст, нам неподвластны, есть одна область, где мы можем взять ситуацию под контроль – это наше питание.
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