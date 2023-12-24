Почему в Германии пряники стоят 1000 рублей за 200 грамм? Обомлел от цен

Похоже на витрину какого-то магазина игрушек, но на самом деле здесь продаются пряники, только пряники и ничего, кроме пряников… Выглядят витрины ну очень красиво: просто новогоднее чудо какое-то! Пряники здесь на любой вкус, цвет и хотел написать, что кошелек, но вот с кошельком как раз есть небольшие нюансы.