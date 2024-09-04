Полиция раскрыла наркосеть в Крыму

Парень прошел дистанционное обучение по заметанию следов в преступных уличных мероприятиях. Крымским следственным отделом на транспорте установлено, что в мае текущего года 16-летний подросток, получив от неизвестного лица в популярном мессенджере предложение о заработке, согласился на незаконное распространение в Симферополе наркотических веществ.