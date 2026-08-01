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Украина должна исчезнуть

Отрывки  из  новой статьи Ростислава  Ищенко, который в  своей новой статье  сам  себя  превзошёл.Надо иметь в виду, что независимость свалилась на Украину нежданной-негаданной, ненужной.

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