Амстердам отреагировал на слова Зеленского о укреплении Православия

Глава международной правозащитной компании Amsterdam & Partners LLP Роберт Амстердам отреагировал на благодарность Президента Владимира Зеленского во время «Саммита мира» в Швейцарии Константинопольскому патриарху Варфоломею за «укрепление православия в Украине».
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