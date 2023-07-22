За безопасность в Туле 22 июля ответственен Максим Щербаков

По выходным и праздникам за порядком в оружейной столице следят сотрудники администрации Тулы. В субботу 22 июля дежурным по городу назначен начальник главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков.
По выходным и праздникам за порядком в оружейной столице следят сотрудники администрации Тулы. В субботу 22 июля дежурным по городу назначен начальник главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков.
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