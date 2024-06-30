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За рулем

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Как включенный кондиционер влияет на двигатель машины

Как включенный кондиционер влияет на двигатель машины

Бытует мнение, что при частом включении кондиционер может навредить системам автомобиля. Но, если включить его в пробке, особенно в жаркую погоду, то можно продлить жизнь двигателю, рассказал автоэксперт Евгений Балабас.

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