Как включенный кондиционер влияет на двигатель машины

Бытует мнение, что при частом включении кондиционер может навредить системам автомобиля. Но, если включить его в пробке, особенно в жаркую погоду, то можно продлить жизнь двигателю, рассказал автоэксперт Евгений Балабас.
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