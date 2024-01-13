В Минобороны уточнили, как будут выдавать оружие народному ополчению

Министерство обороны утвердило порядок выдачи оружия и боеприпасов вступившим в народное ополчениеНа официальном правовом портале обнародовали инструкцию, в которой говорится о том, как будет выдаваться оружие народному ополчению, а также как будут вести его учёт.
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