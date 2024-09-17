Не опасно ли носить украшения, переданные по наследству Алёна ЮрьеваСемейные реликвии — это не просто предметы, они являются связующими звеньями между поколениями, хранят в себе память о предках и символизируют принадлежность к определенному роду.
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