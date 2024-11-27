Лавров заявил о «воровских инстинктах» Белого лома

Желание администрации Джо Байдена, завершающего свой срок на посту президента США, обеспечить Украину всем необходимым для продолжения конфликта в 2025 году, свидетельствует о корыстных мотивах американского руководства, считает глава МИД России Сергей Лавров.
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