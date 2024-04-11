Бензин в Карелии начал дорожать вслед за дизельным топливом

Средняя стоимость бензина в Карелии, не менявшаяся на протяжении марта, в апреле снова начала расти. Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 2 по 8 апреля.
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