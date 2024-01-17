На Сахалине прошло заседание рабочей группы по подключению энергоресурсов

Сахалинский бизнес-омбудсмен принял участие в заседании рабочей группы «Эффективность процедур по подключению энергоресурсов» под председательством заместителя председателя Правительства Сахалинской области Антона Зайцева.
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