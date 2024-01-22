Пушилин назвал лицемерием отказ Парижа признавать наличие своих наемников в Донбассе

Париж проявляет лицемерие, когда отказывается признавать наличие французских наемников в Донбассе. Такое мнение выразил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
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