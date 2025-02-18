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Россиянам назвали положенные при рождении ребенка выплаты

Россиянам назвали положенные при рождении ребенка выплаты

Юрист Титор заявила, что отцы могут получить маткапитал при соблюдении условий Демографическая программа, направленная на повышение рождаемости и увеличение продолжительности жизни, является одной из приоритетных в России, в связи с чем разработан целый ряд мер социальной поддержки семей и женщин при появлении ребенка, сообщила доцент кафедры частного права ГУУ, кандидат юридических наук Светлана Титор.

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