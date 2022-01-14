Происшествия

8 подписчиков

Транспортные полицейские задержали «закладчика» в городе Усть-Куте Иркутской области

Транспортные полицейские задержали «закладчика» в городе Усть-Куте Иркутской области

Сотрудниками Ленского линейного отдела полиции на территории Иркутской области получена информация о том, что ранее судимый за наркопреступления 50-летний житель города Шелехова отправился в город Усть-Кут с целью реализации «синтетики».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх