Спрос на квартиры в новостройках России снизился на 20%

Снижение доступности льготных ипотечных программ привело к сокращению спроса на первичном рынке жилья в России еще на 20%, но средняя цена квадратного метра продолжила расти и в этих условиях, рассказали «Известиям» на федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер».