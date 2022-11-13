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Полоз опроверг переговоры о новом контракте с «Ростовом». Летом форвард может уйти бесплатно

Дмитрий Полоз рассказал о ситуации со своим контрактом с «Ростовом». 30 июня 2033 года 31-летний игрок может стать свободным агентом.

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