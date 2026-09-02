Конфликт на Украине должен быть не заморожен, а разрешен на условиях длительного мира, Армения не может быть членом Евросоюза и Евразийского экономического союза одновременно, а у Германии "кишка тонка" принять решение о возобновлении импорта газа из РФ - это небольшая часть того, что сказал президент РФпресс-служба кремля читайте на monocle.