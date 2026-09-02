Монокль
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Монокль

640 подписчиков

Владимир Путин после саммита ШОС сделал ряд внешнеполитичеких заявлений

Владимир Путин после саммита ШОС сделал ряд внешнеполитичеких заявлений

Конфликт на Украине должен быть не заморожен, а разрешен на условиях длительного мира, Армения не может быть членом Евросоюза и Евразийского экономического союза одновременно, а у Германии "кишка тонка" принять решение о возобновлении импорта газа из РФ - это небольшая часть того, что сказал президент РФпресс-служба кремля читайте на monocle.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым