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Политика как она есть

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Замглавы МИД Ирана назвал юридически возможной казнь Нетаньяху

Замглавы МИД Ирана назвал юридически возможной казнь Нетаньяху

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что вынесение смертного приговора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за предполагаемые военные преступления является юридически возможным.

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