Замглавы МИД Ирана назвал юридически возможной казнь Нетаньяху

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что вынесение смертного приговора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за предполагаемые военные преступления является юридически возможным.
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