Не все находки из секонд-хенда стоят своих денег: от этих вещей лучше отказаться без раздумий

В секонд-хенде не все товары заслуживают внимания, даже если стоимость смешная. Есть категории, которые лучше обходить стороной, поскольку они напрямую влияют на здоровье, безопасность или быстро становятся источником лишних трат.
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