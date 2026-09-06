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Не все находки из секонд-хенда стоят своих денег: от этих вещей лучше отказаться без раздумий

Не все находки из секонд-хенда стоят своих денег: от этих вещей лучше отказаться без раздумий

В секонд-хенде не все товары заслуживают внимания, даже если стоимость смешная. Есть категории, которые лучше обходить стороной, поскольку они напрямую влияют на здоровье, безопасность или быстро становятся источником лишних трат.

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