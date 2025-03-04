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Закон, порядок, государство

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В МВД России вопросы, связанные с прохождением службы в органах внутренних дел, можно уточнить по «Горячей линии»

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации организована «Горячая линия» по приему и учету обращений граждан Российской Федерации о возможности поступления на службу в органы внутренних дел, в том числе в новых регионах Российской Федерации, перевода сотрудников из других регионов Российской Федерации, обеспечения социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством, а также решения иных вопросов, связанных с прохождением службы в органах внутренних дел, в том числе в особых условиях.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Сейчас чуреки бегом побегут устраиваться.
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