Сотрудничество NetEase и Blizzard приостановлено на материковой части Китая

Сотрудничество между китайской игровой компанией NetEase и американской Blizzard Entertainment на материковой части Китая будет приостановлено с 23 января 2023 года в связи с истечением срока действия лицензионных соглашений, объявили две компании.
Сотрудничество между китайской игровой компанией NetEase и американской Blizzard Entertainment на материковой части Китая будет приостановлено с 23 января 2023 года в связи с истечением срока действия лицензионных соглашений, объявили две компании.
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