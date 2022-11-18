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Сотрудничество NetEase и Blizzard приостановлено на материковой части Китая

Сотрудничество NetEase и Blizzard приостановлено на материковой части Китая

Сотрудничество между китайской игровой компанией NetEase и американской Blizzard Entertainment на материковой части Китая будет приостановлено с 23 января 2023 года в связи с истечением срока действия лицензионных соглашений, объявили две компании.

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