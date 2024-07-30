Задержаны пособники телефонных мошенников, похитивших у россиян 10 млн рублей

Скриншот видео Сотрудники правоохранительных органов задержали помощников работающих из-за рубежа телефонных мошенников, которые создали для аферистов нелегальный узел связи в России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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